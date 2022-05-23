شباب شمال سيناء تطلق المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن كليب راشد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي فى المحافظة، وقال إنه وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالعمل ومتابعة تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي يعد أحد المشروعات القومية للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بالعمل والكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل.

وأشار عصام التلواني، مشرف عام المشروع، إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يهدف إلى إعداد بطل أوليمبي قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات في العاب مختلفة، والالعاب المنفذة للمشروع بشمال سيناء هي تنس الطاولة، ناشئين وواعدين، ألعاب القوى ناشئين وواعدين، ملاكمة؛ ناشئين وواعدين.

كما أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تنظيم مركز شباب ام عقبة بإدارة شباب رمانة ندوة وورشة عمل عن حماية البيئة وزراعة الأشجار، تنفيذا لأنشطة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وزارة الشباب والرياضة.

وشهدت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء حفل تكريم مدراء الإدارات ومراكز الشباب داخل المحافظة بمركز شباب العريش.





