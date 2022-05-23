شاهد مراحل تجميع الكتان قبل تصنيعه في قلعة صناعة الكتان بالغربية.. لايف وصور

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر جديد من قرية شبرا ملس التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية ، قلعة صناعة الكتان في الشرق الاوسط ، وذلك لمتابعة أعمال تجميع الكتان بأراضي القرية قبل تصنيعه .

وفي هذا الصدد قال رمضان محمد أحد العاملين في الكتان ، أن القرية تعد أكبر قرية على مستوى الجمهورية فى إنتاج وزراعة الكتان وتصديره للخارج، يبلغ عدد سكانها 80 ألف نسمة يعمل أغلبهم فى مجال زراعة وتصنيع الكتان وتصدر القرية إنتاج الكتان إلى الصين وبلجيكا، وتعتبر الصين من أكبر الدول المستوردة للكتان من محافظة الغربية.

واشار إلى أن الكتان كان يزرع فى عهد القدماء المصريين ويدر دخلا ضخما على الاقتصاد المصرى ويشتق منه كتان شعر يستخدم فى صناعة أرقى وأجود وأغلى أنواع الأقمشة والبدل فى العالم ويصنع من البذرة علف للمواشى والزيت الحار والبويات، والخشب الحبيبى مطالبا بإنشاء جمعية تتولى مسئولية التصدير للخارج لمنع احتكار فئة معينة للتصدير.



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صناعة الكتان فى الغربية (1)



صناعة الكتان فى الغربية (2)



صناعة الكتان فى الغربية (3)



صناعة الكتان فى الغربية (4)