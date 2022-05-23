سيناريوهات قضية الشيخ زايد المتهم فيها الفنان مصطفى هريدى بعد إخلاء سبيله

كتب أحمد الجعفرى

بعدما قررت النيابة العامة بـ"الشيخ زايد"، إخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدى بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، تنشر "اليوم السابع" سيناريوهات القضية؟

فى حالة تسديد الفنان مصطفى هريدى للكفالة المالية، سيتم الإفراج عنه على ذمة التحقيقات، وتحال القضية للمحكمة، لاستكمال سير الدعوى.

فى حالة عدم سداده الكفالة المالية سيستمر حبس الفنان لمدة 15 يومًا، وسيحال محبوسًا لمحكمة جنح الشيخ زايد.

واستمعت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد لأقوال المصابين فى حادث التصادم المتهم فيه الفنان مصطفى هريدى، والذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكى ماركة كيا سيراتو فوجئو باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف.

وتابع المصابين والذي أدلى بعضهم بأقواله فى النيابة العامة، فيما تم الاستماع لأقوال الباقين داخل المستشفى نظرًا لحالتهم الصحية، أنهم كانو يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير.

وقال الفنان مصطفى هريدى خلال التحقيق مع، أنه فوجئى بسيارة الضحايا، وحاول تفاديها إلا أنه لم يستطيع السيطرة على سيارته، فاصطدم بهم.

وكشفت التحقيقات أنه المصابين فى الحادث كانوا يستقلون سيارة ملاكى ماركة "كيا سيراتو"، وأثناء عبورهم مطب صناعى فوجئو بسيارة الفنان تسير بسرعة عالية وتصطدم بهم، مما أسفر عن تهشيم سيارتهم وإصابتهم بإصابات متنوعة.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، فضلًا عن التقرير الطبى للمصاب.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارات المتسببة فى الحادث، لعرضها على مهندس فنى لفحصها.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بإصابة شاب في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة فى الحادث الفنان مصطفى هريدى، وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.