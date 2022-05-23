روسيا: موسكو تلقت مقترحا من روما للتسوية السلمية فى أوكرانيا تجرى دراسته

كتب سمير حسنى

قالت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن موسكو تلقت من روما مقترحا للتسوية السلمية في أوكرانيا تجري دراسته، مشترطة إلغاء الإجراءات التقييدية المفروضة ضدها من أجل استئناف تصدير الحبوب للأسواق العالمية.، بحسب تقارير إعلامية.

كان مساعد الرئاسة الروسية فلاديمير ميدينسكي قال فى وقت سابق، إن روسيا مستعدة لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا والتي جمدت بمبادرة من كييف.

وقال في مقابلة مع التليفزيون البيلاروسي نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس": "نحن، من جانبنا، مستعدون لمواصلة الحوار، لكني أود أن أؤكد أن الكرة الخاصة بالمزيد من محادثات السلام موجودة في الملعب الأوكراني.. كان تجميد المحادثات مبادرة أوكرانية بالكامل".

وأضاف: "لم ترفض روسيا أبدًا إجراء محادثات، بما في ذلك على المستوى الأعلى، وقد كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك مرارًا وتكرارًا. الأمر هو أن هناك حاجة إلى استعدادات جادة لعقد اجتماع على مستوى عال، وهو اجتماع بين الرئيسين".

وأوضح أن "رؤساء الدول يجب أن يجتمعوا للتوصل إلى اتفاقيات نهائية وتوقيع الوثائق، لكن ليس لالتقاط الصور".

وبحسب ميدينسكي، أرسل الجانب الروسي قبل شهر إلى الجانب الأوكراني مسودة اتفاق وتم الاتفاق بالفعل على عدد من المواقف الرئيسية.

وقال "أردنا المضي قدما، لكن منذ ذلك الحين لم نر أي نية لمواصلة الحوار من جانب أوكرانيا، لذلك توقف مفاوضونا".