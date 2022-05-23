اليوم السابع
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الإثنين، 23 مايو 2022 01:02 ص
أكرم القصاص
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رغم الأزمة العالمية.. مؤشرات مميزة للاقتصاد المصرى فى 2022 "إنفوجراف"

الإثنين، 23 مايو 2022 12:27 ص
رغم الأزمة العالمية.. مؤشرات مميزة للاقتصاد المصرى فى 2022 "إنفوجراف" الاقتصاد المصرى

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على الرغم من التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد المصرى جراء الحرب الروسية في أوكرانيا، إلا أن مؤشرات الاقتصاد المصرى تشير إلى توقعات مميزة خلال العام الحالي

ونرصد في هذا الإنفوجراف أبرز هذه المؤشرات:

 

7 مليارات دولار إيرادات متوقعة لقناة السويس نهاية 2022

الاقتصاد المصرى
الاقتصاد المصرى

  12مليار دولار إيرادات السياحة المتوقعة

 

32.5  مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج

 

43.6   مليار دولار حجم الصادرات المصرية في 2021

 

%50مساهمة القطاع الخاص المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي

 

%50 زيادة في المشروعات الصديقة للبيئة

 

376  مليار جنيه مخصصات للاستثمارات العامة

 

132 مليار جنيه فائض أولى مستهدف تسجيله العام المالى المقبل

 


إيرادات السياحه

إيرادات قناه السويس

حرب أوكرانيا

الاقتصاد المصرى


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