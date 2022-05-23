رئيس وزراء سنغافورة: التضخم مشكلة بالغة الخطورة تواجه العالم بأسره

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توقع رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج أن يمثل التضخم مشكلة بالغة الخطورة بالنسبة لدول العالم إذا لم يتم اتخاذ تدابير لمعالجتها.



ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن لي هسين لونج قوله - في تصريحات صحفية سلط فيها الضوء على تحديات معالجة التضخم - "إن الصعوبة تكمن في أن التضخم مرتفع للغاية خلال الفترة الراهنة، مما يتطلب إجراءات صارمة من أجل خفضه مرة أخرى ومنع التوقعات التضخمية من التجذر".



وأضاف أنه من الصعب القيام بذلك وتحقيق هبوط سلس في معدلات التضخم، حيث أن هناك خطرا كبيرا من حدوث ركود، وهي مخاطرة يجب توقعها والانتباه لها، لكن يتعين أخذها وإلا ستصبح مشكلة خطيرة للغاية بالنسبة للعالم.



يشار إلى أن معدل التضخم ارتفع في العديد من الدول ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عدة سنوات، مدفوعًا بانتعاش النشاط الاقتصادي والمزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد.