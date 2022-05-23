رئيس وزراء بلغاريا: روما ستنشر 800 جندى فى بلادنا لتعزيز وجود حلف الناتو

كتب أحمد عرفة

قال رئيس الوزراء البلغارى، كيريل بيتكوف، إن روما ستنشر 800 جندى فى بلغاريا لتعزيز وجود حلف الناتو، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس الوزراء البلغارى : لدينا دعم مطلق من إيطاليا فى الحقيقة أن إيطاليا ترسل أكثر من 800 فرد إلى كتيبة الناتو تظهر ذلك بشكل جيد.

وفى وقت سابق عقد لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، اجتماعا افتراضيا مع وزير الدفاع الأوكرانى، ألكسى ريزنيكوف، لبحث الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال وزير الدفاع الأمريكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على زيادة تبادل المعلومات بشأن الأسلحة التى تحتاجها أوكرانيا.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكى، أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا سيتواصل دون توقف، متابعا: سنرسل إلى أوكرانيا المزيد من المدافع والأسلحة.

وقال وزير الدفاع الأمريكى، : نوفر مع الحلفاء الأسلحة والتدريبات للقوات الأوكرانية.