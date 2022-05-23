رئيس مدينة السنطة بالغربية تقود حملة نظافة بالقرى

الغربية مصطفى عادل

قادت منى صالح رئيس مدينة السنطة بمحافظة الغربية حملة نظافة مكبرة على الطرق الرئيسية والفرعية وقرى مركز السنطة، وشارك في الحملة معدات جهاز النظافة بمجلس المدينة والوحدات المحلية، واسفرت الحملات عن ازالة تراكمات القمامة ومسح وتسوية طبانات الطرق ورشها بالمياه لتسكين الاتربة بشوارع مدينة السنطة.

وتفقدت رئيس المدينة حملات النظافة بنطاق الوحدة المحلية بشبراقاص ومسهلة حيث تفقدت أعمال النظافة بالوحدة المحلية بشبراقاص على الطريق السريع شبراقاص السنطة ومسح الطبانات ورفع التراكمات وكنس مزلقانات ميت الليث وعزبة الخطيب وبالوحدة المحلية بمسهلة على الطريق السريع السنطة زفتى.