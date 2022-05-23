رئيس كوريا الجنوبية: على بيونج يانج المبادرة حال رغبتها فى الحوار

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قال رئيس كوريا الجنوبية الجديد، يون سوك يول، إن عهد استرضاء كوريا الشمالية قد ولى، مضيفًا أن على الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أن يبادر إذا كان يرغب في بدء حوار مع سول.



وقال الرئيس الكوري الجنوبي - في مقابلة حصرية مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية أذيعت مقتطفات منها اليوم /الإثنين/ - "أعتقد أن الكرة في ملعب الزعيم كيم (جونج أون)، إن الاختيار يرجع إليه إذا كان يرغب في بدء حوار معنا، لا أريد لكوريا الشمالية أن تنهار، إن أملي لكوريا الشمالية هو أن تزدهر إلى جانب كوريا الجنوبية".



وألمح سوك يول إلى أن النهج الذي اتبعه سالفه حيال كوريا الشمالية، والذي يعطي الأولوية للحوار قد فشل، وأوضح قائلًا إن "مجرد الهروب مؤقتًا من الاستفزاز أو الصراع الكوري الشمالي، هو أمر لا يجب أن نفعله.. السياسة التي تقوم على الاكتراث المفرط لمشاعر الأطراف الآخرين، لا تجدي، وقد أثبتت فشلها على مدار الأعوام الخمسة الماضية".



وفيما يتعلق بشأن تعزيز تحالف بلاده مع الولايات المتحدة، قال سوك يول: "حتى إذا وطدنا تحالفنا مع الولايات المتحدة في الأمن والتكنولوجيا، هذا لا يعني أن تعاوننا الاقتصادي مع الصين غير مهم؛ لذلك لا أعتقد أنه من المنطقي للصين أن تكون شديدة الحساسية حيال هذا الأمر".