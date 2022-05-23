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رئيس شعبة الأسمنت: الفحم زاد عليه الطلب بدرجة كبرى من كافة دول العالم

الإثنين، 23 مايو 2022 11:48 م
رئيس شعبة الأسمنت: الفحم زاد عليه الطلب بدرجة كبرى من كافة دول العالم الاسمنت
كتب أحمد عرفة

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قال أحمد شيرين كريم رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات: السعر يتأثر بالعملة الصعبة والدولار، موضحا أن شهر يونيو دائما ما يكون أفضل من شهر مايو ولكنه معروف أنه شهر امتحانات.

 

وأضاف رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن  شهر مايو الحالى هو موسم الحصاد وعادة ما تذهب أموال المزارعين والفلاحين إلى الحصاد.

 

وتابع رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات: أصبح هناك سعر أقل فى تكلفة إنتاج.

 

وأوضح رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أن الفحم زاد عليه الطلب بدرجة كبرى من كافة دول العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

 


احمد شيرين

الاسمنت

اتحاد الصناعات

مصر

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