رئيس جامعة طنطا يتابع الموقف التنفيذي للمستشفيات الجارى إنشاؤها

الغربية مصطفى عادل

تابع الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والتجهيزات النهائية الجارية ومعدلات الإنجاز للمراحل النهائية للمستشفيات الجامعية الجارى إنشاؤها وهى مستشفى الجراحات الجديدة ومستشفى الكلى والمسالك.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمستشار الهندسي للجامعة، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسنى دوير مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور كمال عكاشة والدكتور حمدى شعبان .

وجه رئيس جامعة طنطا بضرورة البدء فى التشغيل التجريبى لمستشفى الجراحات الجديدة خلال النصف الأول من شهر يونيو 2022 والانتهاء من كافه المرافق وتوريد وتركيب اجهزة الاشعة بالمستشفى.

كما أصدر الدكتور محمود ذكى، توجيهات بضرورة الانتهاء من إجراءات التعاقد والتبرعات الخاصة لدعم شراء أجهزة الغسيل الكلوي ومحطة تنقية ومعالجة المياه لمستشفى الكلى والمسالك، ومتابعة أذون توريد الكبسولات الجراحية .

استعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع ، اعتماد التصاميم التفصيلية لمستشفى 900 900، ومخاطبة الشركة المنفذة لبدء التنفيذ الفوري بالموقع وشارك بالاجتماع سحر عبد الرحيم مدير عام التخطيط، ومحمد البرى المدير المالي لمستشفيات طنطا الجامعية.