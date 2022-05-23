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رئيس الأركان الأمريكي: ما زلنا بعيدين عن إرسال قوات إلى داخل أوكرانيا

الإثنين، 23 مايو 2022 07:32 م
رئيس الأركان الأمريكي: ما زلنا بعيدين عن إرسال قوات إلى داخل أوكرانيا مارك ميلى
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارك ميلي، إنه ما زلنا بعيدين عن إرسال قوات إلى داخل أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق جدد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، موقف بلاده الرافض لتحميلها مسئولية خطر انتشار مجاعة محتملة في العالم.. واستدرك قائلا: "نحمل المسئولية عن المجاعة المحتملة للعقوبات المفروضة على روسيا من قبل الغرب".

 

وذكر بيسكوف في إحاطة صحفية اليوم الاثنين، أنه "لطالما كانت روسيا مصدّرا للحبوب موثوقا به إلى حد كبير، وكانت أوكرانيا أيضا مصدرا موثوقا به إلى حد ما للحبوب".

 

 

وأضاف: "لا يمنع الجانب الروسي على الإطلاق أوكرانيا من تصدير الحبوب إلى بولندا بالسكك الحديدية، إذ تنطلق القطارات المحملة بالأسلحة من هناك، ولا أحد يمنعها من تصدير الحبوب على متن نفس القطارات".

 

 


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