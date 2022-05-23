رئيس اقتصادية قناة السويس يعلن بدء تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر 2025

أحمد عبد الرحمن

قال المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المشروعات بالمنطقة الاقتصادية تركز فى الفترة الحالية على مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، نستهدف منطقة بداخل منطقة السخنة بدخول مركز لهذه الصناعات، هناك استثمارية أجنبية مباشرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل: "وقعنا 6 مذكرات تفاهم مع تحالفات عالمية بشأن التوسع فى استثمارات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر للبدء فيها قبل قمة المناخ"، مؤكدا أن الرئيس السيسى يتابع أولا بأول المشروعات.

وأوضح أن البدء الفعلى فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر فى 2025، مشيرا إلى تنسيق كامل مع وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة، ثم الصندوق السيادى لتعظيم دور استثمارات الدولة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز الجهود فى ضوء الاهتمام العالمى المتنامى بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة فى المستقبل القريب، وبما يصب فى صالح الجهود التى تقوم بها مصر لتصبح ممراً لعبور الطاقة النظيفة، ومن ثم مركزاً محورياً للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية، كما وجه الرئيس أيضاً بضرورة تعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصةً أجهزة التحليل الكهربائى التى تعتبر عماد هذه الصناعة.