اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 01:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

دور الطالب فى نبذ التطرف ومكافحة الإرهاب.. ندوة بفنون تطبيقية جامعة حلوان

الإثنين، 23 مايو 2022 11:37 ص
دور الطالب فى نبذ التطرف ومكافحة الإرهاب.. ندوة بفنون تطبيقية جامعة حلوان جانب من الندوة
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ندوة تحت عنوان (دور الطالب  في نبذ التطرف ومكافحة الإرهاب) ، وذلك تحت رعاية ط الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، وإشراف  الدكتورة عفاف فرج مدير وحدة التدريب بالكلية ، ألقى الندوة  زكريا محي الدين محمد  مدرب ثقافات الحياة.
 
أوضحت  الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، أن الندوة  تضمنت استعراض رؤى وتوجهات الدولة للطالب الجامعي ، مما يساهم في تنمية خبراته وثقافته ووعيه وإدراكه بجهود الدولة بالنهوض بالمجتمع المصري ومحاربة الإرهاب. 
 
كما تضمنت الندوة عرض دور القوى الناعمة والفنون في مواجهة التطرف والإرهاب ، بجانب استشعار مظاهر الإرهاب والتطرف عبر العصور، وفي نفس السياق عرضت الندوة دور القوات المسلحة ورجالها البواسل، وكذلك عرض كيفية الكشف والتعرف على القوى الخفية التي تسعى لنشر الإرهاب بين الشباب مستغلين الصراعات السياسية في ذلك.
 
 
 

التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

القوى الناعمة

الإرهاب

التطرف


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة