دور الطالب فى نبذ التطرف ومكافحة الإرهاب.. ندوة بفنون تطبيقية جامعة حلوان

كتب ـ محمد صبحى

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ندوة تحت عنوان (دور الطالب في نبذ التطرف ومكافحة الإرهاب) ، وذلك تحت رعاية ط الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، وإشراف الدكتورة عفاف فرج مدير وحدة التدريب بالكلية ، ألقى الندوة زكريا محي الدين محمد مدرب ثقافات الحياة.

أوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، أن الندوة تضمنت استعراض رؤى وتوجهات الدولة للطالب الجامعي ، مما يساهم في تنمية خبراته وثقافته ووعيه وإدراكه بجهود الدولة بالنهوض بالمجتمع المصري ومحاربة الإرهاب.

كما تضمنت الندوة عرض دور القوى الناعمة والفنون في مواجهة التطرف والإرهاب ، بجانب استشعار مظاهر الإرهاب والتطرف عبر العصور، وفي نفس السياق عرضت الندوة دور القوات المسلحة ورجالها البواسل، وكذلك عرض كيفية الكشف والتعرف على القوى الخفية التي تسعى لنشر الإرهاب بين الشباب مستغلين الصراعات السياسية في ذلك.