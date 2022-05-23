خبراء: مرضى جدري القرود يمكن أن يكونوا معديين لمدة تصل إلى 4 أسابيع بعد ظهور الأعراض

إيناس البنا

يمكن لمرضى جدري القرود نقل المرض لمدة تصل إلى ٤ أسابيع بعد ظهور الأعراض ، كما أخبر احد الخبراء موقع DailyMail.com مع انتشار الفيروس في إحدى عشرة دولة.

وجه الدكتور أميش أدالجا ، خبير الأمراض المعدية الناشئ في جامعة جون هوبكنز الأمريكية ، التحذير قائلا : يعاني الأشخاص الذين يصابون بالفيروس في البداية من الحمى قبل ظهور الطفح الجلدي والآفات الجلدية على الوجه والجسم. ويمكن بعد ذلك أن ينتقل الفيروس من خلال لمس المناطق المصابة أو عن طريق الرذاذ المتطاير أثناء السعال والعطس.

وأضاف، تزيد فترة العدوى التي تستغرق شهرًا من احتمال انتقال الفيروس من المرضى المصابين إلى الآخرين.

تستعد أمريكا لاكتشاف المزيد من حالات جدري القرود في الأيام المقبلة ، لكن الخبراء لا يتوقعون حالات على قدم المساواة مع جائحة كوفيد.

أكد رؤساء الصحة أول حالة لهم هذا العام لرجل من ولاية ماساتشوستس، بينما تم نقل مريض آخر إلى المستشفى مع حالة مشتبه بها في مدينة نيويورك - ويتم مراقبة ستة أشخاص بعد الجلوس على مسافة ثلاثة صفوف من شخص مصاب على متن رحلة.

معظم الحالات التي يتم اكتشافها ليست مرتبطة بالسفر في غرب إفريقيا - حيث يتوطن الفيروس - مما يشير إلى أنه ينتشر في الدول الغربية.

انضمت كندا أمس إلى القائمة المتزايدة للدول التي اكتشفت أول حالاتها على الإطلاق ، قائلة إن شخصين في كيبيك مصابان. إنها تحقق فى 17 أخرى.

تم اكتشاف العديد من الحالات لدى الرجال المثليين وثنائيي الجنس ، حيث قال العلماء إنه من الممكن أن يكون الفيروس قد انتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

قال أدالجا لموقع "dailymail إن مرضى جدري القرود يمكن أن يكونوا معديين لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، وأضاف: '[هذا لأنه] قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع حتى تختفي الآفات الجلدية، حيث يعتبر الناس معديون حتى تختفي آفاتهم الجلدية النشطة.

وافق الدكتور مايكل هيد ، خبير الصحة العالمية في جامعة ساوثهامبتون في إنجلترا ، على تأكيداته، قائلا": `` استنادًا إلى حالات تفشي جدري القرود السابقة وإرشادات من [السلطات الصحية في المملكة المتحدة] ومنظمة الصحة العالمية ، يمكن مقارنة الفترة المعدية (أي عندما ينتقل الفيروس إلى شخص آخر) بالفترة الزمنية التي يوجد فيها الطفح الجلدي والبثور، فقد يكون هذا لمدة أسبوعين ، وقد يكون أطول.

وحذر الدكتور أدالجا أمس من أن أمريكا ستكتشف المزيد من الحالات في ولايات أخرى إلى جانب ماساتشوستس في الأيام المقبلة.



كيف يتتسر جدرى القرود؟ ينتشر جدرى القرود عادة من خلال ملامسة الحيوانات البرية فى غرب افريقيا ، عادة السناجب، ولكن يمكن أيضًا أن ينتقل بين البشر من خلال التلامس الجسدي مع الآفات الجلدية والهواء.

تظهر الأعراض الأولية لمدة تصل إلى 21 يومًا بعد الإصابة وتشمل الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر والقشعريرة والإرهاق.

يمكن أن يتطور الطفح الجلدي ، وغالبًا ما يبدأ على الوجه ، ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك الأعضاء التناسلية.ذ، يمر بعدة مراحل مختلفة - مما يجعله يبدو مثل جدري الماء أو مرض الزهري - قبل أن يتشكل في النهاية قشرة ويسقط.