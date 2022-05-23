خارجية السويد تعلن عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة خارجية السويد عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق عقد لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، اجتماعا افتراضيا مع وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف، لبحث الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على زيادة تبادل المعلومات بشأن الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا سيتواصل دون توقف، متابعا: سنرسل إلى أوكرانيا المزيد من المدافع والأسلحة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، : نوفر مع الحلفاء الأسلحة والتدريبات للقوات الأوكرانية.