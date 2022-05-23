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خارجية التشيك: تشكيل مجموعة عمل للنظر بوضع عقارات تستخدمها روسيا بالجمهورية

الإثنين، 23 مايو 2022 07:22 م
خارجية التشيك: تشكيل مجموعة عمل للنظر بوضع عقارات تستخدمها روسيا بالجمهورية أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت المتحدثة باسم الخارجية التشيكية لينكا دو، أنه تم تشكيل مجموعة عمل فى وزارة الخارجية التشيكية للنظر فى وضع العقارات التى تستخدمها روسيا فى الجمهورية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية التشيكية أن مجموعة العمل هذه تم تشكيلها بقرار من وزير الخارجية التشيكى يان ليبافسكى، موضحة أنه وفقا لوزارة الخارجية تم تسجيل حوالى 50 قطعة عقارية للاستخدام الروسى فى براغ ومدن أخرى فى الجمهورية، وفيما يتعلق ببعضها، هناك شك فى استمرار استخدامها فى الأنشطة الدبلوماسية وفقا للاتفاقيات الدولية.

ولفتت المتحدثة باسم الخارجية التشيكية إلى أن وزارة الخارجية التشيكية ستتعاون بشكل وثيق مع ممثلى تلك الحكومات المحلية التى توجد فى سجلها العقارى هذه العقارات، مشيرة إلى أن أنشطة مجموعة العمل التى تم إنشاؤها ستتم حصرا وفقا للقانون.

 

 


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