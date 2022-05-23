حياة كريمة فى البحر الأحمر.. قوافل علاجية تستمر فى الكشف على مواطنى سفاجا

تستمر اليوم الاثنين القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة فى الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا لمواطنى قرى الحويطات والنصر بسفاجا لليوم الثانى على التوالى ضمن القوافل العلاجية الشهرية التى تطوف قرى المحافظة.

وكانت انطلقت منذ أمس الأحد القوافل العلاجية للكشف على مواطنى قرية ام الحويطات والنصر بمدينة سفاجا بالبحر الأحمر عقب الانتهاء من إجراء الكشف الطبى على أهالى الحمروين بمدينة القصير لمدة يومين وقبلها قرى جنوب البحر الأحمر.

ومن المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء القوافل العلاجية أعمالها بالكشف الطبى على أهالى الزعفرانة التابعة لمدينة غارب شمال الغردقة والتى تنتهى بها القوافل العلاجية الشهرية لمبادرة حياة كريمة بالبحر الاحمر.

وكانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة وتحت اشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر، تمكنت القافلة العلاجية التى لمبادرة حياة كريمة من اجراء الكشف الطبى 84 حالة بقرى الشيخ الشاذلى وأبو غصون التابعين لإدارة مرسى علم الصحية يوم 16 و17 مايو الجارى.