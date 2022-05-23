حياة كريمة ببنى سويف.. بدء الرفع المساحي للأراضي المقترحة لمشروعات الفشن

أكد حمادة راضى رئيس مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، على تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف باستمرار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها فى أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين فى شتى القطاعات.

وأكد حمادة راضى لـ"اليوم السابع"، على المتابعة الميدانية والرفع المساحى للأراضى المقترحة لإنشاء مشروعات حياة كريمة فى مرحلتها القادمة بقرية نزلة البرقى وقرية البرقى وقرية إقفهص ونزلة إقفهص والمجاهد والكنيسة وشنرا، وذلك بحضور لجنة من الوحدة المحلية وممثلى الصحة والتعليم وأملاك الدولة والجهات ذات الصلة، وعدد من أهالى القرى.

من ناحية أخرى تابع رئيس المدينة "ميدانيا" أعمال رفع القمامة والمخلفات بشارع الابراهيمية وشارع المستشفى وشارع الترعة الفشنية ومنطقة البحر الأعظم، ورفع سيارة كانت تعيق الطريق بشارع الإبراهيمية، مشيرا إلى توجيهات المحافظ محمد هانى غنيم، باتخاذ ما يلزم لعدم تكرار إلقاء المخلفات بالمكان بعد تنظيفه واتخاذ الإجراء القانونى والإدارى حيال المخالفين، وتحرير المحاضر البيئة اللازمة منعا لاستغلاله مرة أخرى لتجمع القمامة والمخلفات.