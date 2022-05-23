جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الرياضيات لأولى ثانوى بعد بدء اللجنة

كتب ــ محمود طه حسين

نشرت جروبات الغش الإلكترونى أسئلة الامتحان الورقى فى مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي العام بعد بدء لجنة الامتحان فى محافظات القاهرة والدقهلية والإسكندرية والقليوبية وعدة محافظات أخرى، كما تداولت نفس صفحات الغش الإجابات عن أسئلة الامتحان، فيما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع ومحاسبة الطلاب بحرمانهم من الامتحانات.

وبدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء امتحان مادة الرياضيات ورقيا فى المدارس بأسىلة مقالية، حيث انطلق الامتحان الورقى فى الثامنة صباحا ويستمر حتى التاسعة ثم يحصل الطلاب على راحة 15 دقيقة ويبدأ الاختبار الإلكترونى فى نفس المادة فى التاسعة و15 دقيقة يستمر لمدة ساعتين، فيما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بمكافحة الغش داخل اللجان، مشددة على أنه سيتم معاقبة اى طالب يتسبب فى الغش أو يقوم بتصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الفيس بوك.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة، ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.