"جداريات النوبة" تغير ملامح الشوارع فى أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

يستعرض "اليوم السابع" عددا من الصور لجداريات ورسومات الفنانة الشابة مها جميل والتى تجسد الثقافة والطابع النوبى الذى تتميز به محافظة أسوان.

ونجحت الفنانة الشابة مها جميل بمشاركة ومساعدة زميلها الفنان الشاب على عبد الفتاح، تحويل المجسمات وعدد من الجداريات فى الشوارع والميادين والقرى النوبية إلى لوحات فنية تحاكى الطابع النوبى.

بجانب ذلك نجحت الفنانة الشابة بموهبتها فى إيصال رسوماتها إلى العالمية، خاصة تلك الرسومات التى حولت بها أكشاك الكهرباء الصامتة إلى لوحات فنية تعكس الطبيعة الأسوانية وتضفى جمالا للمكان باعتبار أسوان مدينة سياحية.

وتحدثت مها جميل، عن موهبتها قائلة: تخرجت من كلية فنون جميلة وبدأت موهبتها فى الرسم من سن مبكرة وقبل 12 سنة جاءت لها فكرة النزول للشارع والرسم على الجداريات وأكشاك الكهرباء بهدف إضافة لمسة جمالية للمكان خاصة أن أسوان من المحافظات السياحية فى مصر وتتمتع بزوار من شتى أنحاء العالم.