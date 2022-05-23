اليوم السابع
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"جداريات النوبة" تغير ملامح الشوارع فى أسوان.. صور

الإثنين، 23 مايو 2022 12:00 ص
"جداريات النوبة" تغير ملامح الشوارع فى أسوان.. صور رسومات الطابع النوبى
أسوان - عبد الله صلاح

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يستعرض "اليوم السابع" عددا من الصور لجداريات ورسومات الفنانة الشابة مها جميل والتى تجسد الثقافة والطابع النوبى الذى تتميز به محافظة أسوان.
 
ونجحت الفنانة الشابة مها جميل بمشاركة ومساعدة زميلها الفنان الشاب على عبد الفتاح، تحويل المجسمات وعدد من الجداريات فى الشوارع والميادين والقرى النوبية إلى لوحات فنية تحاكى الطابع النوبى.
 
بجانب ذلك نجحت الفنانة الشابة بموهبتها فى إيصال رسوماتها إلى العالمية، خاصة تلك الرسومات التى حولت بها أكشاك الكهرباء الصامتة إلى لوحات فنية تعكس الطبيعة الأسوانية وتضفى جمالا للمكان باعتبار أسوان مدينة سياحية.
 
وتحدثت مها جميل، عن موهبتها قائلة: تخرجت من كلية فنون جميلة وبدأت موهبتها فى الرسم من سن مبكرة وقبل 12 سنة جاءت لها فكرة النزول للشارع والرسم على الجداريات وأكشاك الكهرباء بهدف إضافة لمسة جمالية للمكان خاصة أن أسوان من المحافظات السياحية فى مصر وتتمتع بزوار من شتى أنحاء العالم.
أطفال النوبة
أطفال النوبة

الطابع النوبى_1
الطابع النوبى_1

الفنانة الشابة تبدع فى رسومات النوبة
الفنانة الشابة تبدع فى رسومات النوبة

بيوت النوبة
بيوت النوبة

تغيير ملامح المجسمات
تغيير ملامح المجسمات

جانب من الرسومات
جانب من الرسومات

رسومات 3D
رسومات 3D

رسومات الطابع النوبى
رسومات الطابع النوبى

رسومات النوبة
رسومات النوبة

رسومات زى المرأة النوبية
رسومات زى المرأة النوبية

رسومات على أكشاك الكهرباء
رسومات على أكشاك الكهرباء

مها جميل ترسم نوبى
مها جميل ترسم نوبى

مها جميل
مها جميل
 

مها جميل

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النوبة

اسوان

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