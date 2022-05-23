جامعة القناة توجه قافلة طبية لمدارس ذوي الهمم وتصرف علاجا بالمجان لـ459 مستفيدا

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إنه منذ انطلاق مبادرة القرن "حياة كريمة" أخذت الجامعة على عاتقها المساهمة في هذا الملف الإنساني لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا بقرى محافظة الإسماعيلية وأقليم القناة وسيناء، تنفيذًا لتوجه المبادرة الرئاسية بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، كما حرصت الجامعة على تقديم مساهمتها بملف ذوي القدرات الخاصة للمشاركة بتلك الطفرة الكبيرة التى شهدها هذا الملف، وأحدث تقدم كبير في مستوى الخدمات المقدمه إليهم بكافة التخصصات كما أصبح لهم تواجد ملحوظ بكافة الميادين ، فأخذوا فرصهم بالعمل، ويحرزون بطولات عالمية على المستوى الرياضي والعلمي والفني.

جاء ذلك تعقيبًا على إنطلاق قافلة طبيبه إستثنائية من جامعة قناة السويس تضم 10 تخصصات متوجهه إلى مدارس الفكرية والنور ومدرسة عثمان أحمد عثمان لتقديم الخدمات الطبية لذوي الهمم حيث تم الكشف على 459 حالة ولأول مرة تقديم الكشف والعلاج لأسرهم والعاملين بالمدارس الثلاث وذلك بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية ووكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وأشار رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن التخصصات وتم الكشف علي 35 حالة للباطنه، و50 حالة للعظام، و97 رمد، و15مسالك، و4 جراحة، و60 أطفال، و27 طب الأسرة، و26 جلدية، و35 أسنان، و110 أنف والأذن .

وبإشراف عام الدكتور أحمد زكى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وضمت القافلة 11 طبيب رافقهم الدكتورة عبير هجرس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إسماعيل دهشان، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب عمرو كشك، مدير عام إدارة المشروعات البيئية والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة البرامج والتخطيط.

كما وافق رئيس الجامعة على تحويل ثلاث حالات للمستشفى الجامعي لإستكمال الكشف والفحص وإجراء التحاليل اللازمة.



جامعة قناة السويس تشارك بمبادرة حياة كريمة (6)



جامعة قناة السويس تشارك بمبادرة حياة كريمة (7)



جامعة قناة السويس تشارك بمبادرة حياة كريمة (8)



جامعة قناة السويس تشارك بمبادرة حياة كريمة (1)



جامعة قناة السويس تشارك بمبادرة حياة كريمة (2)



جامعة قناة السويس تشارك بمبادرة حياة كريمة (3)



جامعة قناة السويس تشارك بمبادرة حياة كريمة (4)