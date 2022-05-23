جامعة العريش تستقبل وزير الخارجية الأسبق السيد محمد العرابي

شمال سيناء ـ محمد حسين

استضاف مجلس جامعة العريش السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية بقاعة مجلس الجامعة.

وأعلنت جامعة العريش فى بيان أن الزيارة استهلت بلقاء الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية

وتقديم نبذه مختصرة عن سيناء وعن الجامعة من تاريخ إنشائها ومراحل تطورها حتى الآن.

وبدورهم قام عمداء الكليات بتقديم نبذة عن كليات الجامعة، واستعراض لأقسام كل كلية، وتاريخ إنشائها، و البرامج المميزة الموجودة في الكلية، وأهم الأنشطة الطلابية التى تقوم بها الكلية.

وفى كلمته قدم السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، تعريف عن سيناء وأهميتها من حيث الموقع الجغرافي وأنها كنز ثمين لمصر، كما قدم نبذه عن تاريخه السياسي والمناصب الذي تقلدها، معربًا عن سعادته وامتنانه عن هذا الإنجاز العلمي في سيناء وهو جامعة العريش ممثلة فى المنشآت التي تمت في وقت قياسي وفي أوقات عصيب ومما وصلت له حتى الآن.

واعلن الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية عن افتتاح مركز إعداد قيادات شباب الجمهورية الجديدة بجامعة العريش لافتا لأهمية هذا المركز لإعداد كوادر شابة من جامعة العريش.







