جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية الدميين مركز فاقوس بمحافظة الشرقية

نظمت جامعة الزقازيق قافلة بيطرية لقرية الدميين التابعة لمركز فاقوس ضمن فعاليات الخطة السنوية للمشاركة المجتمعية بكلية الطب البيطرى ومهرجان جامعة الزقازيق للبيئة التاسع عشر والبرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتعد القافلة هى السابعة والثلاثون للعام 2022/2021 وقد شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى برئاسة الدكتور محمد عبد الله غنيمى.

تم الكشف على 203 حالة حيوانات، 1897 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية المسببة مجاناً إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى والتخفيف عن الموطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه تحت مظلة "حياة كريمة".

وتنظيم القافلة يأتى ضمن خطة الكلية للمشاركة المجتمعية وبإشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية وتوجيهات الدكتور أحمد السيد بحيرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم والدكتور لماح عبد السميع أمين الكلية ومدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك بالأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالى القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتى تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.