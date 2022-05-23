جارديان: جونسون يواجه أزمة تكلفة المعيشة ببريطانيا بالتأكيد على أهمية العمل

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون يأمل أن يخفف الدعوات المطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن أزمة تكلفة المعيشة فى بريطانيا، وذلك من خلال التأكيد على أن العمل هو أفضل طريق للخروج من الفقر، وذلك فى الوقت الذى حذر فيه رئيس إحدى شركات الطاقة من أن 40% من الأسر فى بريطانيا قد يكونوا قريبا فى حالة فقر الوقود.

وأكد مصدر بالحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء سيواصل تسليط الضوء على الحالة الجيدة لسوق العمل، فى مواجهة الصخب المتزايد لمساعدة العائلات التى تعانى لدفع فواتيرها.

ولم تتمكن لحكومة البريطانية حتى الآن من الاتفاق على ما ينبغى إليه فى ظل الجدل المستمر حول مزايا ضريبة الأرباح، مع حرص داوننج ستريت على التأكيد على أن مبلغ 22 مليار استرلينى تم إنفاقها بالفعل على دعم الأسر، وتأكيد الحامة إلى تنمية الاقتصاد.

وكان جونسون قد أخبر مؤتمر المحافظين بويلز يوم الجمعة أنه يشعر بالفخر للقول بأنه يتعين العودة إلى عام 1974 لإيجاد وقت كانت فيه الطالة فى مستوى متدنى مثلما هى عليه الآن فى بريطانيا، وأيا كانت المصاعب التى يواجهها الاقتصاد بعد كورونا، فإنه يريد أن يتم التفكير فى ذلك ولو لفترة وجيزة.

إلا أن الجارديان تقول إن الأجور لا تتماشى مع مستوى التضخم السنوى الذى بلغ 9%، لافتة غلا ان الكثيين الذين يعانون لتلبية احتياجاتهم موجودين فى سوق العمل بالفعل.