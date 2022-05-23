توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين منظمة أوابك والمعهد العربى لعلوم السلامة

وتتناول مذكرة التفاهم فرص التعاون بين منظمة أوابك والمعهد العربي لعلوم السلامة في مجال عقد الدورات التدريبية، وورش العمل، وتنظيم المؤتمرات والندوات، وإعداد البحوث المشتركة في مواضيع الصحة والسلامة المهنية.

يذكر أن المعهد العربي لعلوم السلامة، ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة أحد المنظمات الدولية المتخصصة باللغة العربية، ويهدف إلى تعريب الأكواد الخاصة بجميع تخصصات علوم السلامة بشكل عام، وتشجيع الابتكار، والمساعدة في حماية الصحة والسلامة العامة، وتطوير مناهج التدريب.