اليوم السابع
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توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين منظمة أوابك والمعهد العربى لعلوم السلامة

الإثنين، 23 مايو 2022 12:55 م
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين منظمة أوابك والمعهد العربى لعلوم السلامة اوابك
كتبت -مروة الغول

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وقعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك)، والمعهد العربي لعلوم السلامة، مذكرة تفاهم حول التعاون الفني في مجال السلامة، وذلك في ظل التوجهات الجديدة للأمانة العامة لمنظمة أوابك، بزيادة الاهتمام بتدريب الكوادر الفنية للعاملين في قطاع الصناعات النفطية في الدول الأعضاء في منظمة اوابك، وزيادة الوعي نحو مفهوم السلامة لما له من مردود إيجابي في تقليل الحوادث، والمحافظة على أرواح العاملين وسلامة المنشآت النفطية، مروراً بتأمين  ظروف العمل والسلامة خلال كافة مراحل الإنتاج، وسلاسل الإمداد في هذا القطاع الحيوي، و بما يؤمن الارتقاء بمهنة وثقافة السلامة في الدول العربية. 
 
وتتناول مذكرة التفاهم فرص التعاون بين منظمة أوابك والمعهد العربي لعلوم السلامة في مجال عقد الدورات التدريبية، وورش العمل، وتنظيم المؤتمرات والندوات، وإعداد البحوث المشتركة في مواضيع الصحة والسلامة المهنية.
 
يذكر أن المعهد العربي لعلوم السلامة، ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة أحد المنظمات الدولية المتخصصة باللغة العربية، ويهدف إلى تعريب الأكواد الخاصة بجميع تخصصات علوم السلامة بشكل عام، وتشجيع الابتكار، والمساعدة في حماية الصحة والسلامة العامة، وتطوير مناهج التدريب.
 
 
 
 
 

 


البترول

اوابك

السلامة


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