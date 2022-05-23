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توقف حركة الملاحة الجوية فى مطار الكويت مؤقتا بسبب العاصفة الترابية

الإثنين، 23 مايو 2022 01:44 م
توقف حركة الملاحة الجوية فى مطار الكويت مؤقتا بسبب العاصفة الترابية مطار الكويت
كتب سمير حسنى

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أعلنت سلطة الطيران المدنى الكويتى اليوم الاثنين، توقف حركة الملاحة الجوية فى مطار الكويت مؤقتا بسبب الغبار والأتربة نتيجة تعرض البلاد لعاصفة ترابية، بحسب تقارير إعلامية.

 

كانت الأرصاد الكويتية، أعلنت اليوم الاثنين، أن البلاد ستتعرض لعاصفة ترابية شديدة خلال الساعات المقبلة وتستمر حدتها حتى منتصف الليل.

 

وذكرت الإدارة العامة للطيران المدنى فى الكويت أعلنت الاثنين الماضى، توقف حركة الطيران مؤقتا فى مطار العاصمة الكويت بسبب الغبار والعواصف الترابية.

 

وذكر الطيران المدنى، أنه ستتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات فى مطار الكويت فور تحسن الرؤية.

 

وفى السياق ذاته، أعلن إلغاء نهائى كأس أمير الكويت لكرة القدم بسبب العاصفة الترابية.


الكويت

مطار الكويت

عاصفة ترابية

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