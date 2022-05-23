توعية 12322 مواطنا ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة بقرى حياة كريمة فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتائج فعاليات حملة طرق الأبواب والتي نفذها المجلس القومى للمرأة داخل 50 قرية ونجع بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو تحت عنوان " إحميها من الختان ".

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس بأن الحملة شارك فيها 50 رائدة منزلية وإستهدفت توعية عدد 4998 سيدة ، و 2487 رجلا ، بجانب 4837 طفلا بإجمالى 12 ألفا و322 مستهدفا.

وأضافت، خلال بيان صحفى، بأن ذلك يأتى ضمن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بهدف رفع الوعى وتسليط الضوء على المخاطر الصحية والنفسية لختان الإناث ، بجانب تجريم هذه العملية فى القانون المصرى وتغليظ العقوبة عليها ، مع خلق رفض مجتمعى لهذه العادة والموروثات الخاطئة.

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تم تنفيذ ندوات للتثقيف المالى داخل 6 قرى بمركز نصر النوبة ، بالإضافة إلى قريتين بمركز كوم أمبو من أجل توعية السيدات وتثقيفهن بجميع الأمور المالية والإقتصادية والتى تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت، إلى أنه بالتوازى تم تنظيم 16 من جلسات الدوار إستهدفت توعية 750 سيدة و50 رجل بقرى مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو حيث تناولت الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية ، علاوة على التربية السليمة للأبناء.



حملة طرق الأبواب للمجلس القومى للمرأة (5)



حملة طرق الأبواب للمجلس القومى للمرأة (1)



حملة طرق الأبواب للمجلس القومى للمرأة (2)



حملة طرق الأبواب للمجلس القومى للمرأة (3)