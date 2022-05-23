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تنصيب الرئيس الصومالى الجديد حسن شيخ محمود رسميا

الإثنين، 23 مايو 2022 10:50 ص
تنصيب الرئيس الصومالى الجديد حسن شيخ محمود رسميا الرئيس الصومالي
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تولى الرئيس الصومالي المنتخب حسن شيخ محمود، اليوم الإثنين رسميا منصبه بعد انتخابه خلفا لمحمد عبدالله فرماجو بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.
 
وفاز حسن شيخ محمود، بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 15 مايو الجاري بالعاصمة مقديشو.
 
وحصل حسن شيخ محمود، على ٢١٤ صوتا، بينما حصل منافسه، الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، الذي حصل على ١١٠ صوتا، وأصبحت ثلاثة أصوات باطلة.وتافس في الانتخابات الرئاسية الصومالية، ٣٦ مرشحا.
 
وحسن شيخ يعد الرئيس الأسبق للصومال، حيث تولى رئاسة الصومال بين عامى (2012-2017)  ولد عام 1955 في مدينة جللقسي وسط الصومال، وحصل في عام 1981، على بكالوريوس في التربية من الجامعة الوطنية، وعمل شيخ محمود في عدد من المنظمات الدولية المحلية حتى عام 1993، وأسس "جامعة سيمد"؛ إحدى الجامعات الأهلية المرموقة في البلاد. 
 
في عام 2012، فاز بالمنصب في 2012 وظل رئيسا حتى 2017، وعقب انتهاء ولايته اصبح زعيما للمعارضة ضد نظام الرئيس المنتهية ولايته فرماجو عبر حزبه اتحاد السلام والتنمية.

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