تعليم الغربية: لا يوجد شكاوى من امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

الغربية مصطفى عادل

تفقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية والأول الثانوي، في عدد من مدارس إدارة شرق طنطا وغرب المحلة التعليمية، حيث قام بزيارة لجنة مدرسة فيوتشر الخاصة للغات بشرق طنطا، ولجنة مدرسة جمال حلمي الشناوي الابتدائية المشتركة، ولجنة مدرسة الشهداء الابتدائية التابعتين لغرب المحلة.

واطمأن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، كما اطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية.

ووجه وكيل الوزارة خلال المتابعة لمدارس اليوم بضرورة توفير الجو المناسب لجميع الطلاب أثناء انعقاد الامتحان، مع الحزم الشديد والانضباط، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما وجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، والتزام الجميع بالضوابط الامتحانية، ومنع دخول الهاتف المحمول لكل من الطلاب والعاملين داخل اللجان، حفاظاً على سرية وسير الامتحان.

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية العامة الذين يؤدون اليوم امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية، يبلغ عددهم 91672 طالب، ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية الذين يؤدون اليوم امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتكنولوجيا، 4738 طالب، بإجمالي 96410 طالب، ويبلغ طلاب الصف الأول الثانوي 35003 طالب، يؤدون اليوم امتحان مادة الرياضيات (ورقي - الكتروني)، فيما يؤدي 39217 طالب من طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات العملية والمعملية، والامتحانات المهارية والمعرفية لطلبة الدبلومات الفنية بنظام الجدارات.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، وتذليل أي مشكلة قد تواجه اللجان بالإدارات طوال فترة سير الامتحانات وحتى انتهائها.