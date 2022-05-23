تداول أسئلة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالقاهرة قبل بدء اللجنة

كتب ـ محمود طه حسين

تداولت صفحات الغش الإلكترونى صورة لامتحان مادة الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالقاهرة قبل بدء لجنة الامتحان، فيما كشفت مصادر مسئولة أنه جار التحقق من الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة بعد قليل امتحان مادة الجبر والاحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

ويؤدي 194334 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع ) في 781 لجنة كما يؤدي 13 طالبا الامتحان بلجنة بمستشفى 57357.

ووجه محمد عطية مدير المديرية بالالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية وضبط النفس واحتواء المواقف وعدم منع أي طالب من أداء الامتحانات، كما شدد علي منع ومكافحة الغش وتطبيق القانون، فيما ناشد أولياء الأمور بعدم تصديق الشائعات وعدم الوقوف والتزاحم أمام اللجان الامتحانية مما يؤثر علي أبنائنا ويشيع التوتر والارتباك، كما حث أبناءه الطلبة علي الالتزام حرصا علي مستقبلهم، والتزام التعليمات واللجنة الامتحانية والقائمين عليها والتركيز علي الإجابات وقراءة الأسئلة جيدا.