تجديد حبس مالك برج سكنى وصاحب شركة مصاعد في حادث مصرع طبيبة الأسانسير بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قرر قاضى محكمة قسم ثانى الزقازيق، تجديد حبس مالك برج سكنى بشارع الغشام دائرة القسم، وصاحب شركة مصاعد، 15 يوما، على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة العامة لهما اتهام القتل الخطأ، في واقعة مصرع طبيبة صيدلانية إثر سقوطها من المصعد الخاص بالبرج السكني الذي تقطن فيه، حيث تبين من التحقيقات أن البرج السكنى بدون ترخيص ووجود إهمال فى صيانة المصعد نتج عنه وفاة الطبيبة.



تعود أحداث الواقعة ليوم 29 مارس الماضي، عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى خاص بمدينة الزقازيق، بوصول" ميادة علاء" 28 سنة، صيدلانية بمستشفى القنايات المركزي، مصابة بكسر مضاعف فى الساق اليمنى، وتوفيت فور وصولها.



بالانتقال والفحص تبين مصرع الصيدلانية إثر تعرضها لحادث أسانسير فى مسكنها بناحية شارع الغشام بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1998 ادارى قسم ثانى الزقازيق، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتم استدعاء مالك البرج السكنى وصاحب شركة المصاعد وبعد إنهاء التحقيقات ومن خلال تقارير اللجان المشكلة لفحص تراخيص البرج تبين أنه بدون ترخيص ووجهت النيابة العامة لهما تهمة القتل الخطأ.