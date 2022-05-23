تجديد حبس عامل وزوجته لاتهامهما بسرقة منزل سيدة مسنة بأطفيح

كتب ـ أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بحبس عامل وزوجته لاتهامهما بسرقة مصوغات ذهبية، من سيدة مسنة في أطفيح، 15 يوما على ذمة التحقيقات، واعترف المتهمان بأنهما قررا سرقتها، بعد أن تأكدا أن المجني عليها تقيم بمفردها عقب توجه ابنها للعمل، خاصة أن المتهمة كانت تتردد عليها بحجة مساعدتها، لكونها جارتها.

وذكر المتهم أنه انتهز خروج ابن المجني عليها لعمله، وتوجه إلى منزلها بعدما أخفى وجهه بلثام، حتى لا تتعرف عليه، ثم استولى منها على مصوغاتها الذهبية التي ترتديها، وعندما حاولت مقاومته دفعها أرضا، ما أسفر عن إصابتها، وأرشد المتهم عن المسروقات، وتم ضبطها.

واستمع رجال المباحث لأقوال المجني عليها، البالغة من العمر 78 عاما، وذكرت أنها فوجئت بدخول شخص ملثم منزلها، واستولى منها على قرطها الذهبي وأسورة ترتديهما، وعندما حاولت مقاومته والاستغاثة، دفعها أرضا، مما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عامل وزوجته، لاتهامهما بسرقة مصوغات ذهبية خاصة بسيدة مسنة في أطفيح، وحرر محضر بالواقعة ،وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أطفيح، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة مسنة، أفادت فيه أن شخص مجهول استولى على مشغولات ذهبية كانت ترتديها، مستغلا إقامتها بمفردها، وأشارت إلى أنه كان يخفي وجهه.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن جار المجني عليه وزوجته وراء ارتكاب الجريمة وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.