تجديد حبس صاحب شركة بتهمة الاتجار فى العملة بالسوق السوداء بمدينة نصر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، قيام (صاحب شركة للملابس الجاهزة "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمسكنه، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية لعملات "وطنية – أجنبية" - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.