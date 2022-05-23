تأجيل محاكمة الكوافيرة المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عامل بالفيوم إلى يونيه

الفيوم رباب الجالي

قرت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الثالثة، برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام، وعضوية المستشارين محمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة حاتم مجدي عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة كل من «ألفت.ك.ف»، 48 سنة، و «رجب.م.م»، بتهمة قتل «عاطف.ف.ر»، 50 سنة، زوج المتهمة الأولى ، إلى جلسة الانعقاد من شهر يونيه، لسماع المرافعة بعد طلب محامي الدفاع بالتأجيل.

تعود تفاصيل الواقعة المحرر عنها المحضر رقم 28964 جنايات مركز الفيوم، والمقيدة برقم 1711 كلي الفيوم، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطاراً يفيد ورود بلاغاً من أهالي عزبة رأفت بدمو، بعثورهم على جثة خمسيني ملقى في مجرى مائي بمنطقة مهجورة بالقرية، وعلى بعد خطوات منه يوجد تروسيكل ومتعلقاته الشخصية، وإتهمت التحريات الزوجة بتحريض عامل لقتل زوجها للتخلص منه وذلك لارتباطهما بعلاقة عاطفية

حيث استدرجه المتهم بحجة شراء أخشاب من منطقة دمو عارضاً عليه مبلغاً مُغرياً، فخرج معه حتى وصلا إلى منطقة هادئة وفاجئ المتهم الزوج بطعنة في الرقبة وحاول مقاومته إلى أنّ المتهم طعنه في الوجه والرقبة والصدر عدة طعنات حتى سقط جثة هامدة.

وتم إحالة الواقعة الي محكمة جنايات الفيوم التي أصدرت حكمها المسبق.