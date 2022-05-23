اليوم السابع
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الإثنين، 23 مايو 2022 05:30 م
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بينهم طفلان..إصابة 5 أشخاص في انقلاب "نصف نقل" على محور 30 يونيو ببورسعيد

الإثنين، 23 مايو 2022 05:03 م
بينهم طفلان..إصابة 5 أشخاص في انقلاب "نصف نقل" على محور 30 يونيو ببورسعيد انقلاب سيارة صورة ارشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان، مساء اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على محور 30 يونيو جنوب محافظة بورسعيد

تلقى الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفى السلام بورسعيد، بوصول كل من : طه علي طه 11 سنة، مصاب بنزيف بالمخ وغيبوبة تامة، محمد أحمد علي محمد 55 سنة، مصاب بكدمات في الجسم، منى يوسف أحمد يوسف 44 سنة، مصابة بكدمات في الجسم، أحمد محمد أحمد علي 6 سنين - مصاب بكدمات وسحجات في الجسم، وفريال محمود أحمد أبو طربيه 68 سنه، ومصابة بكدمات في الجسم، وجميع المصابين من محافظه الشرقية.

وأصدر الدكتور مصطفى شعبان، تعليماته إلى الأطقم الطبية داخل مستشفى السلام بورسعيد، بتقديم كافة الاسعافات الأولية لكل المصابين ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

 

 

 


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