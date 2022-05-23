بولندا تفسخ اتفاق توريد الغاز مع روسيا قبل الموعد المحدد

وقالت وزيرة المناخ والبيئة البولندية في تصريحات لوكالة أنباء "باب" البولندية، إن "القرار تم تبنيه في 13 مايو الجاري ويتعلق بالانسحاب من اتفاقية بناء نظام أنابيب الغاز ونقل الغاز الروسي إلى بولندا والمسمى يامالسكي، والتي تم توقيعها في وارسو في 25 أغسطس 1993م".



وأوضحت إن "الاتفاقية كانت عقدًا دوليًا، لذا سيتم إرسال الإخطار المناسب بذلك من قبل وزارة الخارجية البولندية خلال الساعات المقبلة".



وأفادت موسكفا بأنه "على مدى سنوات، نفذت الحكومة باستمرار استراتيجية لتنويع مصادر توصيل الغاز إلى بولندا، وقد أعددنا أنفسنا لإنهاء العقد مع شركة غازبروم في نهاية عام 2022 وعدم شراء المزيد من الغاز من روسيا".



وأضافت أن الاتفاق المسمى "يامالسكي"، يعمل بطريقة متوافقة تمامًا مع القانون الأوروبي، ونتيجة لذلك يصبح ما يسمى بالتدفق العكسي ممكنًا، مما يتيح إرسال الغاز إلى بولندا من ألمانيا.



وأشارت إلى أن تبني الحكومة للقرار كان خطوة طبيعية بعد توقف روسيا عن تسليم الغاز إلى بولندا، قائلة : "عندما انتهكت روسيا، شروط العقد بتوقفها عن عمليات التسليم، اعتبرت الحكومة البولندية أنه غير ملزم بسبب انتهاك شروط مهمة".



وفي 26 أبريل، أبلغت شركة غازبروم الروسية أن شحنات الغاز ستتوقف اعتبارًا من 27 أبريل الماضي لأن الشركة البولندية رفضت دفع ثمن الغاز بالروبل.