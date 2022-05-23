اليوم السابع
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بنت قناوية تبتكر نظارة تساعد المكفوفين على المعرفة والشعور بالأشياء.. لايف

الإثنين، 23 مايو 2022 04:30 م
بنت قناوية تبتكر نظارة تساعد المكفوفين على المعرفة والشعور بالأشياء.. لايف منى إبراهيم طالبة في كلية التربية الرياضية
قنا صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا مع منى إبراهيم، طالبة في كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي، استطاعت أن تبتكر نظارة تساعد المكفوفين علي التعرف بالأشياء المحيطة حولهم عن طريق سماعة أذن متصلة بالنظارة وتحويل ما تراه إلى مادة مسموعة. 

قالت مني إبراهيم، طالبة في الفرقة الثانية، إن فكرة الابتكار جاءت بعد رؤيتها لأحد الفتيات المكفوفة والذي تمنت مساعدتها بعد رؤيتها تحتاج إلى مساعد، وتساعد النظارة  المكفوف في أغلب أشياء حياته مثل التعرف علي الأشخاص أو الأماكن وبعض الخصائص الأخري. 

وأشارت إبراهيم، إلى أنها بدأت المشروع في عام 2017 بعد عرضه على أحد المعلمين الذي ساعدها في جلب مهندس مختص في المجال الالكتروني لمساعدتها. 

وأوضحت مني إبراهيم، إنها فكرة النظارة جاءت عن طريق تحويل الشئ المرئي إلى مسموع، كما أنهاحصلت علي دورات تدريبية في المجال، وحصلت على براءة اختراع 

 

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الطالبة صاحبة الاختراع 
 
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طالبة جامعة الوادي الجديد 

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