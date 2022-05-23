اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 02:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بلينكن: أمريكا وأستراليا تعملان معا لتعزيز الأمن بمنطقة المحيطين الهندى والهادئ

الإثنين، 23 مايو 2022 01:33 م
بلينكن: أمريكا وأستراليا تعملان معا لتعزيز الأمن بمنطقة المحيطين الهندى والهادئ وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده وأستراليا ستواصلان العمل معًا لتعزيز الأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم.

 

جاء ذلك في معرض تهنئة بلينكن لرئيس الوزراء المنتخب أنتوني ألبانيز على فوزه بالانتخابات التشريعية الأسترالية.


وأضاف بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن أستراليا حليف وشريك وصديق حيوي للولايات المتحدة، متابعا: "لأكثر من سبعة عقود، كان تحالفنا يشكل قوة تسعي لنشر الخير في العالم".

 

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تطلعه للمضي قدما خلال السبعين عاما المقبلة.

 


وزير الخارجية الأمريكى

أستراليا

امريكا

الانتخابات التشريعية الأسترالية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة