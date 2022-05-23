بلجيكا تعلن إلغاء الزامية وضع الكمامة فى وسائل النقل العام اعتبارا من اليوم

أ.ش.أ

أعلنت الحكومة البلجيكية، إلغاء الزامية وضع الكمامة في وسائل النقل العام، اعتبارا من اليوم الاثنين، نظرا لتباطؤ انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.



وذكرت قناة "آر تي بي إف" البلجيكية اليوم الاثنين، أن وضع الكمامة ما يزال إلزاميا في بلجيكا داخل المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات، فضلا عن أنه يوصى بارتداء الكمامة داخل دور رعاية المسنين وعيادات طب الأسنان.



وقد تراجعت وتيرة انتشار"كوفيد-19" بشدة في بلجيكا بحيث تسجل حاليا 3500 إصابة بـ(كوفيد - 19) يوميا، بحسب معهد الصحة العامة "سيانسانو" بعدما سجلت في أواخر يناير الماضي أكثر من 76 ألف إصابة في يوم واحد في ظل انتشار متحور أوميكرون.