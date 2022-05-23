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بعد نظر أولى الجلسات..أهم معلومات قضية حمزة زوبع وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة

الإثنين، 23 مايو 2022 01:30 ص
بعد نظر أولى الجلسات..أهم معلومات قضية حمزة زوبع وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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نظرت الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، أولى جلسات محاكمة حمزة زوبع و16 آخرين، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة فى القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة الخميس القادم.

 

وتوجد العديد من المعلومات حول الدعوى منها ...

 

ــ القضية تضم 17 متهما من بينهم 9 محبوسين و8 متهمين هروب على رئيسهم زوبع.

 

ــ المتهمين من الأول وحتى الخامس وجه لهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

 

ــ خلال نظر أولى الجلسات تعذر حضور المتهمين المحبوسين وتم تأجيل الدعوى لجلسة 26 مايو الجارى لتعذر حضور المتهمين.

 

ــ الهارب حمزة زوبع تولى مسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان.

 

ــ المتهمين من السادس وحتى الـ17 وجه لهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

 

ــ المتهمون أذاعوا اخبار كاذبة حول فيروس كورونا.

 

ــ وجه للمتهمين جميعا جرائم تمويل الإرهاب

 


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