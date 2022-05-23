بدون كمامة.. رئيس كوريا الشمالية يهيل التراب على جثمان قائد عسكرى (صور)

كتبت ريم عبد الحميد

شارك رئيس كوريا الشمالية كيم يونج أون، فى جنازة ضخمة أقيمت لأحد كبار المسئولين بالجيش، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية عن وسائل الإعلام الرسمية فى كوريا الشمالية، فى الوقت الذى تقول فيه بيونج يانج، أن التفشى المحتمل لفيروس كورونا بها ينحسر.



كيم يحمل النعش بدون كمامة

وذكرت أسوشيتدبرس إنه منذ أن تم الاعتراف فى وقت سابق هذا الشهر بتفشى متغير أوميكرون شديد العدوى، رصدت بيونج يانج فقط عدد الأشخاص الذين يعانون من الحمى بشكل يومى، وحددت نسبة بسطة من الحالات بأنها كوفيد 19. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية فى كوريا الشمالية أن 2.8 مليون شص قد أصيبوا بحمى غير معروفسببها، إلا أن 68 فقط ماتوا منذ نهاية إبريل، وهو معدل وفيات منخفض للغاية لو كان هذا المرض هو كوفيد 19.



كيم الوحيد بدون كمامة بين المسئولني

وقالت وكالة الأنباء الرسمية فى كوريا الشمالية إن كيم حضر أمس، الأحد، جنازة هيون كول هاى، المارشال فى جيش البلاد، والذى لعب دورا رئيسا فى تأهيل كيم لتولى قيادة البلاد قبل وفاته والده كيم جونج إيل عام 2011.



جنازة ضخمة للمارشال هيون كول هاى

وفيما يعد واحدا من أكبر الجنازات الرسمية فى البلاد منذ وفاة والد كيم، ظهر رئيس كوريا الشمالية بدون ارتدا ء كمامة، بينما ارتداها كل الحضور الآخرين، وهو يحمل نعش هاى مع كبار المسئولين قبل أن يوارى النعش الثرى ويشارك الرئيس فى ألقاء التراب بنفسه عليه فى المقبرة الوطنية.