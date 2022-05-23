اليوم السابع
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بتحكم ماتشات الرجال.. رحمة يوسف أول حكم "سيدات" فى كفر الشيخ.. لايف

الإثنين، 23 مايو 2022 05:00 م
بتحكم ماتشات الرجال.. رحمة يوسف أول حكم "سيدات" فى كفر الشيخ.. لايف أول حكم لكرة القدم بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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التقت "اليوم السابع"، أول حكم لكرة القدم بكفر الشيخ، من السيدات، كانت لاعبة كرة قدم، واعتزلت لتحقق حلمها الذي راودها صغيرة، وحققته رغم المعوقات والمعاناة.

قالت رحمة يوسف محمود يوسف البرعي، 21 سنة، حصلت على معهد فنى صناعي، وكانت بدايتها لاعبة قوى، والتحقت بأول بطولة جمهورية للمدارس فى الإسكندرية، وكان عمرها 12 سنة فقط، وكان من الصعب سفرها، ورفضت أسرتها، ولكن بعد تدخل معلميها وطمأنة أسرتها شاركت فى البطولة.

وأضافت رحمه، أنها ظلت تلعب ألعاب قوى لمدة 4 سنوات، وفى نفس الوقت كانت تمارس لعبة كرة القدم فى الشارع أمام منزلها، وعندما توجهت للمشاركة فى دورة رمضانية بالمدينة الشبابية ببورسعيد، شاهدت لاعبات كرة قدم، وكان بالنسبة لكفر الشيخ شيء غريب، ومن هنا جاءت لحظة تغيير لعبتها من ألعاب قوى لكرة قدم، مؤكدة التحقت بنادى رأس البر، وانتقلت للنادى كفر سعد بدمياط، وبعده لنادى دلڤى فالاسكندرية.

وقالت رحمه، كانت تهوى التحكيم من صغرها لذا قررت أن تكون حكمه، والتحقت بالاختبارات وتمكنت من اجتيازها، وعندما وجدت نفسها أنها لا تستطيع الجمع بين ممارسة كرة القدم والتحكيم، فضلت التحكيم، وكانت بدايتها حامل راية، ثم بدأت تحكيم المباريات منذ عام، وأول مباراة حكمتها كانت مباراة ناشئين، ثم للكبار، ومباريات الكرة النسائية.


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