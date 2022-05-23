اليوم السابع
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انطلاق مؤتمر مكافحة الاتجار بالأسلحة الصغيرة والخفيفة بالجامعة العربية

الإثنين، 23 مايو 2022 10:37 ص
انطلاق مؤتمر مكافحة الاتجار بالأسلحة الصغيرة والخفيفة بالجامعة العربية جانب من المؤتمر
بيشوى رمزى

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انطلق اليوم الإثنين، مؤتمر حول مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة.
 
الاجتماع يأتي بالتعاون بين جامعة الدول العربية والشركاء المنفذين للمشروع، وعلى رأسها منظمة الجمارك العالمية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية وبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة.
 
وي الاجتماع برئاسة مشتركة بين جامعة الدول العربية، ويمثلها الأمين العام المساعد السفير خليل إبراهيم الذوادى، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كرستيان برجر.

الجامعة العربية

الاتحاد الاوروبى

منظمة الجمارك العالمية

كرستيان برجر


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