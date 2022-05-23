انتشال جثة فتاة غارقة بعد شهر من تغيبها في الشرقية والنيابة تقرر التشريح

الشرقية فتحية الديب

انتشل فريق الإنقاذ النهري التابع لقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، جثة فتاة بمنتصف العقد الثاني من العمر؛ عُثر عليها غارقة في مياه ترعة مصرف بحر البقر، وذلك خلف قرية جهينة التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طافية لفتاة في العقد الثاني من العمر، وذلك في مياه ترعة مصرف بحر البقر، وذلك خلف قرية جهينة التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس.

على الفور، انتقل فريق من رجال الإنقاذ النهري التابع لقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثة، ونقلها إلى مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية.

وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لفتاة تُدعى ندى م ال، 16 عامًا، مُقيمة في إحدى القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس، فيما قررت جهات التحقيق انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمها.