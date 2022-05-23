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اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 5 رحلات طيران دولية

الإثنين، 23 مايو 2022 11:13 ص
اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 5 رحلات طيران دولية مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الإثنين، 7 رحلات طيران دولية ضمن 102 رحلة أسبوعية، أغلبها أوروبية سياحية قادمة من المطارات الدولية المختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على السياح فور وصولهم أرض المهبط.

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أنه من المقرر أن يستقبل المطار بداية من السبت الماضي  102 رحلة بينها 99 رحلة أوربية مختلفة من 10 دول من بين تلك الرحلات 3 رحلات من المطارات البلجيكية.

كما تصل 5 رحلات من هولندا و17 رحلة من ايطاليا و16 رحلة من المانيا، و31 رحلة من المطارات التشيكية، و21 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من فرنسا ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا و3 رحلات داخلية من المطارات المصرية.

 


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