اليوم مطار القاهرة الدولى يسير 74 رحلة إلى أوروبا لنقل 8 آلاف راكب

كتب أحمد مصطفى

ينظم مطار القاهرة الدولى اليوم الأثنين 74 رحلة من وإلى وجهات أوروبية عديدة تقل على متنها 8271 راكبا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن معدل التشغيل اليوم زائد بصورة ملحوظة عن نفس اليوم من الأسابيع الماضية سواء بالنسبة للسفر أو الوصول.

وكانت مصادر بمطار القاهرة قد كشفت لليوم السابع أن اليوم الأثنين يشهد معدل تشغيل كبير على الوجهات الأوربية ونسبة امتلاء الطائرات كبير على غالبية الرحلات سواء الشركات الأجنبية أو الناقل الوطنى المصرىً أو حتى شركات الطيران المصرية الخاصة.

وأضافت المصادر أن رحلات السفر بلغت 36 رحلة نقلت على متنها 4216 راكبا إلى عدة وجهات منها لندن باريس ميونخ فرانكفورت فيينا روسيا إسطنبول أمستردام كوبنهاجن أثينا ميلانو روما برشلونةً برلين مدريد ميونخ بوخارست لارناكا.

فى حين بلغت رحلات الوصول 38 رحلة نقلت على متنها 4055 راكبا قادمين من عدة وجهات منها لندن باريس كوبنهاجن فرانكفورت آثينا فيينا روسيا مدريد بوخارست أسطنبول بروكسل.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.