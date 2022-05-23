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اليوم السابع: "مليون فدان إضافة جديدة للرقعة الزراعية"

الإثنين، 23 مايو 2022 07:00 م
اليوم السابع: "مليون فدان إضافة جديدة للرقعة الزراعية" اليوم السابع

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ينشر اليوم السابع، في عدده الصادر غدا الثلاثاء تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث المحلية والعالمية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "مليون فدان إضافة جديدة للرقعة الزراعية"، وفيه: مستقبل مصر للزراعة المستدامة.. خبير تصديرى: من أنجح المشروعات ويدعم الصادرات.. ومدير معهد الأراضى والمياه السابق: يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب، والتفاصيل الكاملة في الصفحة الخامسة من العدد الورقى.

 

وداخل العدد

 

ـ الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تعزيز الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى «اقتصادية قناة السويس» فى إنتاج الطاقة النظيفة.

 

ـ أكرم القصاص يكتب: مستقبل مصر "ثروة خضراء من قلب الصحراء".
 

ـ دعم نظم الحماية الاجتماعية فى موازنة الجمهورية الجديدة.. إنفو جراف.

 

ـ وزير الخارجية يستعرض فى «دافوس» رؤية مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ.
 

ـ محمد صلاح «الملك» فى الدورى الإنجليزى 2022.

 

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