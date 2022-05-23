اليابان: نستضيف قمة مجموعة السبع 2023 فى هيروشيما "لإرسال رسالة سلام"

أ.ش.أ

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، إن بلاده ستستضيف قمة مجموعة الدول الصناعية السبع لعام 2023 في هيروشيما، إيمانًا منها بأن المدينة، التي دمرها أول هجوم بالقنبلة الذرية في العالم، ستكون مناسبة لإرسال رسالة سلام.

وحظيت هذه الخطوة بتأييد وترحيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي التقى بكيشيدا في طوكيو، ثاني محطات جولته الآسيوية، في قمة انعقدت على خلفية "استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتلويح باستخدام الأسلحة النووية"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وقال كيشيدا - في مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن عقب القمة - "ليس هناك مكان أفضل من هيروشيما لإظهار التزامنا بالسلام، خاصة وأن اليابان تعد البلد الوحيد الذي عانى من القصف النووي".

ودعا كيشيدا إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، وهو هدف شاركه فيه بايدن خلال قمتهم اليوم.

ومن المقرر أن تتسلم اليابان رئاسة مجموعة السبع من ألمانيا العام المقبل.