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النيابة تستمع لأقوال حسام حبيب فى اتهامه بتهديد شيرين بسلاح ناري بالشيخ زايد

الإثنين، 23 مايو 2022 03:59 م
النيابة تستمع لأقوال حسام حبيب فى اتهامه بتهديد شيرين بسلاح ناري بالشيخ زايد الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تستمع النيابة العامة بالشيخ زايد، لأقوال الفنان حسام حبيب، فى اتهامه بتهديد الفنانة شيرين باستخدام سلاح نارى، وسبها وقذفها، واستعلمت النيابة عن رخصة السلاح النارى المضبوط بحوزة "حبيب"، والذى أكد أنه مرخص، ويحمله بصفة قانونية.
 
وقال حبيب عقب القبض عليه، أنه توجه إلى فيلا شيرين فجر اليوم الإثنين، للاتفاق على اعمال فنية، إلا أن خلافا نشب بينهما، مما دفعها للاتصال بشرطة النجدة، نافيا تهديدها أو الاعتداء عليها. 
 
وطالبت الفنانة شيرين عبد الوهاب بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب، بعدم التعرض لها، خلال بلاغ  أجرته لشرطة النجدة بالجيزة.
تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة شيرين عبد الوهاب، طالبت خلاله بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها. 
 
انتقلت قوة أمنية إلى فيلا الفنانة، بمدينة الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم الاستماع لأقوال الفنان حسام حبيب، الذي ذكر أنه كان متواجد بفيلا شيرين للاتفاق على أعمال فنية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

شيرين عبد الوهاب حسام حبيب

امن الجيزة

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